Nederlands meisje (8) verdronken in zwembad Franse camping

Een 8-jarig Nederlands meisje is afgelopen weekend op een camping aan de Franse westkust om het leven gekomen, meldt TF1. Het meisje kwam met haar haren vast te zitten in een filtersysteem op de bodem van een zwembad, waarna zij verdronk. Het drama gebeurde in het zwembad op de camping Dune des Sables in Sables-d'Olonne, een kustplaats onder Nantes.

Volgens Franse media werd het meisje opgemerkt door iemand in het zwembad. De badmeester zou geprobeerd hebben het meisje te reanimeren terwijl er op de hulpdienst gewacht werd. Er werd een traumahelikopter ingeschakeld, maar de hulp mocht niet meer baten.

Het zwembad op de camping is gesloten en er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Verschillende vakantiegangers zeggen tegen TF1 geschokt te zijn door de dood van het meisje.