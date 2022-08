Donny M. (22) bekent doden en ontvoeren negenjarige Gino

De 22-jarige Donny M. heeft tijdens een politieverhoor bekend betrokken te zijn geweest bij de ontvoering en dood van de negenjarige Gino. Het jongetje verdween op woensdagavond 1 juni en zijn lichaam werd drie dagen later gevonden in Geleen.

Moordverdachte Donny heeft inmiddels zijn kant van het verhaal gedeeld met de politie, schrijft L1. Een justitiewoordvoerster laat weten daar 'op dit moment' niet op in te kunnen gaan.

Uit informatie van L1 blijkt dat er niet alleen een bekentenis ligt, maar dat zijn DNA is aangetroffen op een step van het slachtoffer. Die step werd op 2 juni gevonden tijdens de zoektocht naar de toen nog vermiste Gino.De politie zette na het identificeren van de verdachte alles op alles om het vermiste jongetje snel te vinden. Donny wees opsporingsdiensten na zijn arrestatie op de plek waar Gino lag, in het groen achter een woning in Geleen. Het slachtoffer was op dat moment al overleden.

Donny is al eerder veroordeeld voor ontucht met een minderjarige jongen. In de zaak 'Gino' wordt Donny geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. In het verleden stelden deskundigen onder meer een autistische stoornis vast.