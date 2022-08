Modemerk Balenciaga komt wederom ‘creatief’ uit de hoek met vuilniszak van 1750 euro

Modeontwerper Demna Gvasalia (40) heeft een opvallende handtas ontworpen: het stukje haute couture lijkt als twee druppels water op een vuilniszak met trekband en kan heerlijk onhandig gedragen worden naast het lichaam. En dat voor slechts een slordige 1750 euro.

Na eerdere controversiële 'fashion-items' zoals de totaal afgetrapte sneakers van 1800 euro en de plastic boodschappentasjes van 1000 euro is het nu de beurt aan de vuilniszak om model te staan voor de creatieve uitspattingen van modemerk Balenciaga.

ScandalousGvasalia is blij met zijn 'it-bag voor het najaar': “Ik kon de kans toch niet laten liggen om de duurste vuilniszak ter wereld te maken”, grapte hij in een interview met het modetijdschrift Women’s Wear Daily. “Wie houdt er nu niet van een modeschandaal?”

De vuilniszak is gemaakt van zacht kalfsleer en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, blauw en geel. Voor nog geen 1750 euro kan ook jij shinen met deze bad boy aan je zijde.

If you can afford to spend $1790 on a #Balenciaga fashion accessory that looks like a trash bag, you should have enough cash in the bank to fill it up with cash and donate it to your nearest charity… pic.twitter.com/e8bgN3vtPl