Jury legt nog eens boete van 45 miljoen dollars op aan Alex Jones

De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet van een jury in Texas nog eens 45,2 miljoen dollar (44,4 miljoen euro) betalen aan de nabestaanden van een 6-jarig jongetje dat om het leven kwam bij de schietpartij op de school Sandy Hook, meldt The New York Times. De boete komt een dag nadat de jury Jones opdroeg 4,1 miljoen dollar (ruim 4 miljoen euro) schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden.

In 2012 werden twintig kinderen en zes volwassenen doodgeschoten op Sandy Hook-school in het Amerikaanse Newtown. Het bloedbad was volgens Jones een "hoax" en zelfs de rouwende ouders zouden volledig zijn verzonnen, gespeeld door acteurs. De ouders van de 6-jarige Jesse Lewis klaagden Jones, de oprichter van het populaire platform Infowars, aan voor laster en het toebrengen van emotionele schade.

De schadevergoeding van 4,1 miljoen dollar geldt als compensatie voor de geleden schade door de nabestaanden van Lewis. Het veel hogere bedrag dat vrijdag werd bepaald, geldt als een soort boete die Jones en anderen af moet schrikken in de toekomst dergelijke uitspraken te doen.

Jones staat na de zaak in Texas nog terecht in twee andere rechtszaken die zijn aangespannen door nabestaanden van Sandy Hook-slachtoffers.