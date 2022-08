Alex Jones betaalt mogelijk maar fractie van miljoenenboete

De Amerikaanse complotdenker Alex Jones hoeft mogelijk maar een klein deel van de 45,2 miljoen dollar (44,4 miljoen euro) die hem vorige week door een jury in Texas werd opgelegd te betalen. Het gaat namelijk om een zogeheten "bestraffende schadevergoeding", die in de staat Texas maximaal 750.000 dollar kan zijn als het slachtoffer geen financiële schade heeft geleden, zoals in deze zaak het geval is. Jones moet het geld betalen omdat hij jarenlang heeft volgehouden dat de schietpartij in 2012 op de Sandy Hook-school in de stad Newton een "hoax" was. Zelfs de rouwende ouders zouden volgens Jones volledig zijn verzonnen, gespeeld door acteurs. De ouders van de 6-jarige Jesse Lewis klaagden Jones, de oprichter van het populaire platform Infowars, aan voor laster en het toebrengen van emotionele schade. De jury kende hen de schadevergoeding van 45,2 miljoen dollar toe, bovenop een schadevergoeding van 4,1 miljoen die werkelijk geleden schade moet vergoeden. De advocaat van de ouders heeft aangegeven dat hij de grens van 750.000 dollar zal aanvechten bij de rechter, al zei hij niet hoe. Als dat niet lukt, kan Jones, die in nog twee andere door nabestaanden aangespannen rechtszaken terechtstaat, volgens de advocaat in totaal een boete van 2,25 miljoen dollar tegemoet zien. Ook zijn bedrijf Infowars, dat eveneens door drie partijen is aangeklaagd, kan een boete van die omvang krijgen. De rechter in de zaak moet de uiteindelijke schadevergoeding vaststellen. Dat besluit wordt binnenkort verwacht.