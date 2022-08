Britse overheid denkt aan blackouts in winter wegens gastekort

De Britse regering overweegt noodscenario's waarbij in hartje winter tijdelijk de elektriciteit en/of het gas wordt afgesloten bij bedrijven, maar mogelijk ook bij huishoudens. Het persbureau Bloomberg meldt uit betrokken bronnen dat het 'redelijk aannemelijke ergste scenario'-plan voorziet in ernstige tekorten op zeker vier dagen in januari. Die zouden nopen tot blackouts op die dagen. Het scenario gaat uit van een koudere winter dan het land gewend is en een verminderde import van gas als gevolg van een beleid van exporteurs, zoals bijvoorbeeld Noorwegen, om eerst de eigen voorraden aan te vullen, voor er gas aan het buitenland wordt verkocht. Op het verhaal heeft het Britse ministerie voor Handel, Energie en Industriële Strategie nog niet gereageerd. De autoriteiten worstelen met de prangende vraag hoe duur energie wordt, maar ze krijgen er een extra zorg bij. Is er in de winter wel voldoende duur gas beschikbaar? Het wordt een prioriteit voor de Britse conservatieve regering die komende maand moet aantreden. Groot-Brittannië importeert normaal gesproken erg veel energie in de wintermaanden.