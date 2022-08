Amerikaanse stewardess breekt rug tijdens ‘heftige’ landing op korte landingsbaan

Een stewardess van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines heeft naar nu blijkt op 1 juli tijdens de landing een rugwervel gebroken. Zij was de enige die gewond raakte tijdens de 'tamelijk harde landing' op de korte landingsbaan van het Amerikaanse Santa Ana.

Wanneer stewardessen gewond raken tijdens de vlucht, is turbulentie meestal de boosdoener. In dit geval zat de werknemer netjes in haar stoel achter in het vliegtuig, toen zij haar rugwervel brak. De luchtvaartmaatschappij betreurt dat de stewardess gewond is geraakt.

Ze vertelde aan het onderzoeksteam dat ze het idee had, dat het vliegtuig aan het neerstorten was, vanwege de enorme kracht waarmee het toestel de grond raakte. Toen duidelijk werd dat ze serieus gewond was aan haar rug, werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat is niet bekend.