Nigeriaan die paard verkrachtte op Malta slaat Chinees dood met hamer in Italië

Italië is in rep en roer door de brute aanval met een hamer door de 24-jarige Nigeriaan Robert Omo. Een Chinese zakenman (54) is volgens ooggetuigen door hem doodgeslagen op 30 juli in Monteforte Irpino, Avellino. Hij is uiteindelijk overmeesterd door soldaten.

Naast de onfortuinlijke Chinees viel hij ook nog andere mensen aan, onder wie een 49-jarige Tsjech, die met zwaar hoofdletsel in het ziekenhuis is opgenomen en ondertussen is geopereerd.

Omo is geen onbekende voor politie en justitie. In 2020 werd hij opgepakt voor het verkrachten en slaan van een paard op Gozo, Malta. Hij kreeg een jaar gevangenisstraf en moest het eiland verlaten, waarna hij met succes asiel aanvroeg in Italië.