Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

Het lijkt allemaal niet zo moeilijk: kabeltje erin, stekker in de muur, klaar. Maar wie zijn smartphone-accu liefheeft, kan de wetten van het elektriciteitsnet maar beter niet tarten. De verkeerde volgorde en je batterij krijgt ongemerkt tik na tik te verwerken.

Veel mensen steken eerst de kabel in hun toestel en duwen daarna pas de adapter in het stopcontact. Dat lijkt logisch, maar volgens techfabrikant Huawei is dat precies de verkeerde volgorde.

Spanningspiek

De boosdoener heet overspanning. Op het moment dat je een adapter in het stopcontact steekt, kunnen er korte spanningspieken optreden die slechts milliseconden duren. Normaal vangt de adapter die klap op. Maar als je smartphone al is aangesloten, krijgt de gevoelige hardware die piek direct te verwerken.

En dat kan op termijn funest zijn voor je batterij en laadchip.

De oplossing is simpel: sluit altijd eerst de lader aan op het stopcontact en verbind daarna pas de kabel met je telefoon. Zo wordt een eventuele spanningspiek opgevangen voordat die je toestel bereikt.

Ook loskoppelen kent regels

Is je batterij weer vol? Dan geldt de omgekeerde volgorde. Trek eerst de kabel uit je telefoon en haal daarna pas de stekker uit het stopcontact. Doe je dat niet, dan kan er volgens experts “gemakkelijk een omgekeerde, kortstondige stroom ontstaan” die ook schade kan aanrichten aan interne componenten.

Het gaat om milliseconden, maar die kunnen wel het verschil maken tussen een batterij die jaren meegaat en eentje die steeds sneller leegloopt.

Pas op met goedkope adapters

Hoe groot het risico is, hangt sterk af van de kwaliteit van je oplader. Originele laders hebben doorgaans betere beveiliging tegen spanningspieken. Maar in veel huishoudens slingeren ook imitatie-exemplaren rond die voor een prikkie online bij Temu of de Action zijn gekocht.

Hierbij ontbreken vaak de geavanceerde filters die stroompieken opvangen. En in dat geval is de juiste volgorde aanhouden je enige echte verdedigingslinie tegen een gefrituurde laadchip.

Kortom: eerst de stekker in de muur, dan pas je telefoon. Kleine moeite, groot verschil.