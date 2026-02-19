ECONOMIE
Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

gezondheid
door Ans Vink
donderdag, 19 februari 2026 om 10:36
De afvalprik Ozempic groeide in korte tijd uit tot een wondermiddel voor wie snel kilo’s kwijt wil. Maar nu klinkt er een nieuwe waarschuwing: tandartsen signaleren een zorgwekkende toename van gebitsproblemen bij gebruikers, samengevat onder de bijnaam ‘Ozempic-tanden’.
Op sociale media delen patiënten verhalen over plotselinge gaatjes, gevoelige tanden en zelfs tandverlies nadat ze met semaglutide, het werkzame bestanddeel van Ozempic, zijn begonnen. De Amerikaanse tandarts Gerry Curatola noemt het in een recent interview een “echte ontwikkeling” en spreekt van hogere cijfers voor tandbederf en terugtrekkend tandvlees in zijn praktijk. Ook in medische en tandheelkundige artikelen duikt de term steeds vaker op.
Volgens experts is Ozempic-tand niet één officiële bijwerking, maar een combinatie van effecten. De middelen vertragen de maaglediging en beïnvloeden de spijsvertering, wat kan leiden tot vitaminetekorten (zoals vitamine D en K) die bot en glazuur verzwakken. Daarnaast melden veel gebruikers een droge mond: minder speeksel betekent minder bescherming tegen zuren en bacteriën, met een hoger risico op cariës, tandvleesontstekingen en slechte adem. Braken of oprispingen bij start van de behandeling kunnen het tandglazuur extra aantasten.
Opvallend: harde wetenschappelijke bewijzen ontbreken nog. Fabrikant en toezichthouders hebben ‘Ozempic-tanden’ niet als officiële bijwerking erkend, en veel gegevens zijn anekdotisch. Toch wijzen tandartsen erop dat het patroon inmiddels te vaak terugkomt om te negeren.
Ozempic-tanden: hype of serieus signaal?

In de Verenigde Staten melden tandartsen “nog nooit zo veel” snelle tandbederfgevallen bij gebruikers van Ozempic en vergelijkbare middelen. Online forums en TikTok-filmpjes staan vol ervaringen van mensen bij wie een ogenschijnlijk gezond gebit in enkele maanden verslechterde. Wetenschappers houden nog een slag om de arm – harde cijfers ontbreken – maar de stapel meldingen groeit. Intussen adviseren tandartsen gebruikers om hun gebit te behandelen alsof ze in een “hoogrisicogroep” zitten: vaker controle, extra fluoride en direct ingrijpen bij de eerste klachten.

Voor gebruikers is de boodschap dubbel. Enerzijds helpen GLP‑1-medicijnen als Ozempic bij diabetes en gewichtsverlies, wat op lange termijn juist gunstig kan zijn voor de gezondheid. Anderzijds vraagt het nieuwe fenomeen om extra alertheid: wie deze middelen gebruikt, doet er verstandig aan vaker naar de tandarts te gaan, strikt te poetsen en bij aanhoudende droge mond of gevoelige tanden direct aan de bel te trekken. De afvalprik mag dan een slanker lijf beloven, het gebit blijkt ineens een onverwachte frontlinie.

