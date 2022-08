Wat we weten over Hadi Matar, de man die Rushdie neerstak

Er beginnen langzaam details naar boven te komen over Hadi Matar, de man die is aangeklaagd voor de poging tot moord op de schrijver Salman Rushdie.

De 24-jarige Matar werd vrijdag meteen overmeesterd en gearresteerd nadat hij zijn moordpoging had gedaan.

Matar wordt ook beschuldigd van mishandeling van een man die het podium deelde met Rushdie tijdens de aanval. Die liep ook wonden op.

Matar was in het zwart gekleed en droeg een masker, waardoor sommigen eerst dachten dat zijn opkomst op het podium een gepland spektakel was voordat de ernst van de situatie duidelijk werd.

"We dachten dat het misschien deel uitmaakte van een stunt om te laten zien dat er nog steeds veel controverse is rond deze auteur," zei Kathleen Jones, die in het publiek zat. "Maar het werd in een paar seconden duidelijk dat dat niet zo was."

Hij kocht vooraf een kaartje voor Rushdie's lezing en arriveerde een dag te vroeg met een valse identiteitskaart.

Matar woont in Fairview, New Jersey, en zijn huis werd vrijdag doorzocht door de politie en de FBI. Hij werd geboren in de VS uit Libanese ouders die emigreerden uit Yaroun, een dorp in het zuiden van het land.

De sociale media-accounts van de aanvaller laten zien dat hij sympathie heeft voor extremistische sjiitische doelen en de Iraanse Revolutionaire Garde, volgens NBC. Khomeini riep in 1989 een fatwa uit na de publicatie van zijn boek The Satanic Verses, dat veel moslims als godslasterlijk beschouwden.

Het is echter niet zeker dat Matar werd gedreven door de fatwa. Hezbollah, de pro-Iraanse gewapende groep in Libanon, vertelde Reuters dat het niets wist over Matar.

Kayan, de krant die de meningen verkondigt van de opperste leider van Iran, schrijft dat "duizend bravo's" moeten worden geschonken aan de "dappere en plichtsgetrouwe man die de afvallige en kwaadaardige Salman Rushdie in New York aanviel".