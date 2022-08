Kijk uit in het verkeer: de eerste regen zorgt voor gladheid op de wegen

In grote delen van het land heeft het al tijden niet meer geregend. Nu er dan eindelijk buien worden verwacht, is er kans op viskeuze aquaplaning, oftewel zomergladheid, op de autowegen. Een slijmerig laagje van stof, rubber en olie heeft zich op het wegdek gevormd en kan problemen gaan opleveren als het gaat regenen.

Het is belangrijk om je snelheid aan te passen als het gaat regenen, juist als het begint te miezeren. Houd voldoende afstand tot de auto voor je. Ook fietsers, brommers en motoren moeten oppassen in de regen, ze hebben extra kans om onderuit te glibberen in de bochten.

Het is wekenlang droog en warm geweest, en nu is er een weersverandering op komst. Het Agentschap Wegen en Verkeer legt uit aan HLN waarom dit gevaarlijk kan zijn voor weggebruikers: “Een laag van onder meer stof- en smeerresten zijn door de droogte boven op het wegdek achtergebleven. Wanneer het lichtjes regent, beginnen die resten zich te vermengen en wordt een smurrie gevormd.”

Het is ondoenlijk om deze slijmerige laag overal van de weg te verwijderen, voordat het gaat regenen. Pas tijdens een zware regenbui kan de smurrie losspoelen, ook door de kracht van de autobanden, en wordt de rijbaan weer schoon.