Russische kosmonaut moet halsoverkop terug naar ISS om defect pak

De Russische kosmonaut Oleg Artemjev is woensdag tijdens een ruimtewandeling halsoverkop teruggekeerd naar het internationale ruimtestation ISS vanwege een probleem met zijn ruimtepak. De kosmonaut nam "schommelende spanningen" waar in de accu van zijn pak, waarna hij werd gevraagd onmiddellijk terug te keren naar het ISS. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA, die de ruimtewandeling live uitzond, was de gezondheid van Artemjev op geen enkel moment in gevaar. Wel werd hem meermaals gevraagd "alles uit de handen te laten vallen en direct terug te keren" vanwege de spanningsproblemen. De 51-jarige Rus zei dat hij dat begreep en zich "geen zorgen maakte" voordat hij terugkeerde naar het ISS. Daar werd zijn pak aangesloten op de stroomvoorziening van het ruimtestation. De vroegtijdig afgebroken ruimtewandeling duurde al met al zo'n vier uur. Artemjev werkte vooral aan het installeren van een ​​telescopische arm die astronauten kan helpen bij volgende ruimtewandelingen. Deze European Robotic Arm (ERA) is voor een deel in Nederland ontwikkeld.