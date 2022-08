Amerikaanse struikrovers met gewapende kleuter beroven en vermoorden voorbijganger

Een bizar verhaal uit de Amerikaanse staat Alabama, waar een jong stel de helpende hand wilde toesteken aan een 'gestrande reiziger'. Ze werden onder bedreiging van een vuurwapen het bos in gedwongen. Na een vuurgevecht overleed de man en raakte de dader gewond.

Adam Simjee (22) en zijn vriendin Mikayla Paulus (20) vroegen of ze de vrouw Yasmine Hider konden helpen met de auto, zo schrijft The Guardian. Ze kregen een pistool op zich gericht en moesten het bos in lopen. Simjee droeg zelf ook een wapen, want zo gaat dat in Alabama, en schoot Hider neer. Helaas raakte hij tijdens dit vuurgevecht zelf ook zwaargewond.

Hider riep de hulp in van een andere vrouw die vlakbij in het struikgewas van het Talladega-bos toekeek. De vriendin van Simjee wist gedurende al deze consternatie 911 te bellen en de politie en hulpdiensten te waarschuwen. Ze probeerde ondertussen haar vriend te reanimeren, terwijl Hider gewond op de grond naast haar lag.

Kleuter met geladen jachtgeweer

De hulpdiensten konden niks meer voor Simjee doen. Hij overleed ter plekke. Hider is naar het ziekenhuis gebracht en is met succes geopereerd. Agenten ontdekten vlakbij de plek van de schietpartij een kamp, waar de vrouwen woonden. Er kwam een vijfjarige jongen tevoorschijn met een geladen jachtgeweer in zijn handen. Het bleek de zoon van één van de vrouwen te zijn. De jongen liet het geweer vallen toen de politie daarom vroeg.

De vrouwen zijn gearresteerd en worden aangeklaagd voor moord, ontvoering, het in gevaar brengen van kinderen en diefstal. De Amerikaanse kinderbescherming is ingeschakeld om een nieuw huis voor de jongen te zoeken.

Mikayla Paulus legt in een uitgebreide Facebookpost uit dat ze gechoqueerd is en geen idee heeft hoe ze verder moet leven: "Mijn reden om te leven, mijn zielsverwant, mijn levenspartner, de toekomstige vader van mijn kinderen, stierf in een bos in Alabama. Er zijn geen woorden voor om de schok en pijn te beschrijven."