Onderzoekers: ook honden kunnen huilen van geluk

Honden kunnen bij het weerzien met hun baasjes zo blij zijn dat ze huilen van geluk. Japanse wetenschappers hebben de tranen van de viervoeters bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat die ook gekoppeld kunnen zijn aan positieve emoties.

Een van de wetenschappers kwam op het idee toen zijn hond nieuwe puppy's had gekregen. Hij merkte dat zijn hond tranen in de ogen had terwijl ze haar kinderen zoogde. Bij het onderzoek bleken de honden niet te huilen als ze met een wildvreemde werden geconfronteerd, maar wel wanneer ze hun eigenaar herkenden die ze al even niet hadden gezien.

De vreugdetranen worden mogelijk veroorzaakt door oxytocine, ook bekend als het 'knuffelhormoon'. Dat wordt ook bij mensen in de hersenen geproduceerd en speelt een belangrijke rol bij sociale contacten. Al bij de geboorte zorgt het voor een band tussen moeder en kind en stimuleert het de melkproductie. Honden maken de stof ook aan bij contact met hun baasjes. Of honden ook huilen bij negatieve emoties, moet nog worden uitgezocht.