Rechter emigreert: mogelijk moet moordzaak Peter R. De Vries opnieuw

Een van de rechters uit het proces voor de moord op misdaadjournalist Peter R de Vries is geëmigreerd naar het buitenland.

Het hele proces moet daarom mogelijk helemaal opnieuw worden gedaan. Dit omdat de samenstelling van de rechtbank is veranderd.

Dat bleek donderdagochtend tijdens een nieuwe pro forma zitting, schrijft De Telegraaf. De rechtbank ging er vanuit dat de rechter zou emigreren nadat er uitspraak zou worden gedaan, maar het vonnis werd uitgesteld vanwege een nieuwe getuige. Het emigreren duurde ook al langer, onder meer door corona, zo legde de rechtbank uit.

Volgens de wet is de rechtbank na wijziging van de samenstelling verplicht om het dossier opnieuw te behandelen en opnieuw een requisitoir en pleidooi te laten houden. Ook het spreekrecht van de nabestaanden moet opnieuw. Alleen als verdediging, verdachten en Openbaar Ministerie instemmen met voortgang van het proces, hoeft dat niet. Wanneer hierover een knoop wordt doorgehakt is niet duidelijk. Op 3 november is er een nieuwe zitting.

Tegen de twee verdachten van de moord op De Vries is levenslang geëist.