Remkes praat weer met landbouworganisaties over stikstofbeleid

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes praat woensdag voor de tweede keer met landbouworganisaties over de maatregelen die het kabinet wil nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Premier Rutte, landbouwminister Staghouwer, stikstofminister Van der Wal en infrastructuurminister Harbers schuiven dan ook aan. De boerenorganisaties willen alleen komen als ze kunnen praten over "cruciale punten". Dit zijn bijvoorbeeld het schrappen van de stikstofkaarten en de zogeheten kritische depositiewaarde (kdw). Dat is de grens aan de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied aankan. Ook de deadline voor halvering van de stikstofuitstoot, het jaar 2030, moet van hen op tafel komen. Die voorwaarde hebben ze dinsdag gesteld, en Remkes en het kabinet zouden ermee hebben ingestemd om de punten op de agenda van het overleg te plaatsen. Remkes sprak begin deze maand ook met de land- en tuinbouworganisaties. Dat gebeurde in Utrecht. LTO Nederland was daar namens onder meer Agractie en Farmers Defence Force. Die schuiven woensdag wel zelf aan.