Dodental Nieuw-Beijerland naar 7: acht maanden baby als slachtoffer is erkend

In overleg met de nabestaanden is het officiële dodental door de gemeente Hoeksche Waard bijgesteld van 6 naar 7. Ook de ongeboren baby van een acht maanden zwangere vrouw wordt nu meegerekend. Moeder en kind maakten deel uit van een familie, waarin in totaal vier dodelijke slachtoffers vielen door het ongeluk. Dat meldt RTV Rijnmond.

De voorlopige hechtenis van de Spaanse vrachtwagenchauffeur is dinsdag met veertien dagen verlengd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met dodelijke afloop en zwaar lichamelijk letsel. Hij zit in beperkingen. Dat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld en alleen met zijn advocaat kan praten. Zijn raadsman, Felix Laros, vindt dat een deel van de beperkingen moet worden opgeheven. Laros gaat daar de komende tijd werk van maken.Hoe het met zijn cliënt gaat, kan de advocaat vanwege de beperkingen niet vertellen. Wel zegt hij: "Dat je in een vreemd land in zo'n situatie terechtkomt, is uitermate vervelend. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan."