Na drie jaar rollen Britten weer in vleesjus en Spanjaarden in tomatenprut

Corona heeft veel verdriet veroorzaakt de afgelopen jaren. In de categorie 'klein leed' valt het drie jaar niet doorgaan van het Spaanse 'la Tomatina'-feest en het Britse 'WK worstelen in vleesjus'. Maar het lange wachten is voor de liefhebbers eindelijk beloond: de voedselfeesten zijn weer losgegaan.

In het Spaanse Buñol, vlakbij Valencia, zijn 15.000 mensen vriendschappelijk met elkaar op de vuist gegaan. 130 ton aan (over)rijpe tomaten werd als munitie gebruikt en kleurde de straten, gebouwen, inwoners en toeristen dieprood. Het gevecht duurde een uur en daarna volgde een enorm straatfeest.

“We wilden heel graag opnieuw ons geliefde festival vieren, om weer tomaten naar elkaar te kunnen gooien en alle adrenaline kwijt te kunnen die we de afgelopen twee jaar hebben opgebouwd”, vertelt gemeenteambtenaar María Vallés van het tienduizend zielen tellende dorp.

WK worstelen in vleesjus

In het Engelse Lancashire schreven vele bont uitgedoste worstelaars zich in voor een robbertje vechten in een spekgladde arena. Na een coronastop van drie jaar kon eindelijk het WK vleessausworstelen weer doorgaan.

In twee minuten werden de kandidaten geacht alles te geven in het stinkende glibberige zwembad. Enthousiaste juryleden bogen zich vervolgens over de worstelaars en gaven punten voor de worstelvaardigheid, maar ook de outfit, schmink en entertainmentwaarde werd op waarde geschat. Cafébaas Carol Lowe was erg in zijn nopjes met de opkomst. Het publiek kwam 'van heinde en ver' om het spektakel mee te beleven.

Worstelen in gravy. Foto: Alamy Limited