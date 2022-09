Liz Truss nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk

Buitenlandminister Liz Truss volgt Boris Johnson op als premier van het Verenigd Koninkrijk. De Conservatieve Partij heeft bekendgemaakt dat zij oud-minister Rishi Sunak (Financiën) heeft verslagen in de interne leiderschapsverkiezing en daardoor automatisch premier wordt. Truss kreeg 58 procent van de stemmen van de Conservatieve leden.

Johnson dient naar verwachting dinsdag zijn ontslag in bij koningin Elizabeth, waarna het staatshoofd Truss zal ontvangen. Dit gebeurt vanwege de gezondheid van de koningin niet op Buckingham Palace, maar in het Schotse Balmoral Castle. Truss wordt de derde vrouwelijke premier van het VK, na haar partijgenoten Margaret Thatcher en Theresa May.

De 47-jarige Truss staat direct voor een grote uitdaging vanwege de zware economische situatie in het land. De inflatie is er het hoogst van West-Europa en veel Britten hebben last van de stijgende prijzen van energie en levensmiddelen. Truss heeft aangekondigd snel met een nieuw economisch plan te komen om de problemen aan te pakken. Tijdens haar campagne heeft ze aangegeven belastingverhogingen terug te willen draaien. Meerdere economen hebben dat plan bekritiseerd, omdat het juist de inflatie zou aanwakkeren.

Schandalen

Johnson kondigde twee maanden geleden aan terug te treden nadat zijn positie onhoudbaar was geworden. Na een reeks schandalen kreeg hij begin juli te maken met een massale leegloop van zijn regering. Truss diende als buitenlandminister in zijn kabinet en bleef hem tijdens de regeringscrisis trouw. Sunak nam juist wel afstand van Johnson en trad terug als minister van Financiën.

Nadat Johnson zei te vertrekken dienden zich meerdere kandidaten aan om de nieuwe premier te worden. Na een aantal stemrondes onder de Conservatieve parlementariërs bleven er twee kandidaten over. Het was in de laatste ronde aan de leden van de partij om te kiezen tussen Truss en Sunak.