Aardbeving van 2.4 bij Groningse Uithuizen

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft in de provincie Groningen een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2.4. Het epicentrum was bij Uithuizen, blijkt ook informatie van het KNMI. Het Staatstoezicht op de Mijnen laat weten dat door de slappe grond in het gebied de beving flink zal zijn gevoeld door omwonenden en voor schade zal hebben gezorgd.

De aardbeving deed zich voor om 02.39 uur op drie kilometer diepte. In augustus vonden ook al twee aardbevingen plaats met Uithuizen als epicentrum. Op 28 augustus ging het om een beving met een kracht van 1.3 en op 19 augustus met een magnitude van 1.9. Ook toen waren de bevingen op drie kilometer diepte.

Op 1 april was voor het laatst een dergelijk zware aardbeving in Groningen. Toen had de beving, die om 19.11 uur plaatsvond, een kracht van 2.7. Het epicentrum lag bij Loppersum. De diepte was ook toen drie kilometer. Op 4 april, een paar dagen na de beving, waren bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 454 schademeldingen gedaan, waarvan er 38 kwamen uit het zogenoemde effectgebied, het gebied rond het epicentrum van de beving.

Trillingen

Op Twitter meldden verschillende mensen de aardbeving te hebben gevoeld. "Was al wakker, nu klaarwakker. Een doffe dreun en gekraak. Het hele bed trilde", aldus een van hen. "Was dit onweer, of een aardbeving? Ik lag te schudden in mijn bed", twittert een ander. Een persoon zegt op Twitter zojuist weer een "dikke schok" te hebben gevoeld. "Zo erg heb ik hem nog niet ervaren. Bij daglicht maar weer een ronde doen om het huis."

Aardbevingen met een kracht tot 2.9 veroorzaken vrijwel nooit schade, geeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan op de eigen website. Maar in Groningen leiden de aardbevingen als gevolg van de gaswinning tot veel meer schade, doordat ze ondiep zijn en de Groningse bodem veel klei en veen bevat. "Terwijl natuurlijke aardbevingen op dieptes vanaf tien kilometer plaatsvinden, zitten de gasbevingen van Groningen op een diepte van ongeveer drie kilometer. De trillingen verliezen op hun korte weg naar het aardoppervlak dus veel minder energie dan natuurlijke bevingen", aldus SodM.

Onderweg kunnen trillingen worden versterkt als de aarde gelaagd is, legt de toezichthouder verder uit. Dat is bijvoorbeeld het geval als een aardbevingsgolf uit zandgrond in veel slappere klei- of veenlagen terechtkomt. "Dit zogeheten ‘opslingereffect’ zorgt in sommige delen van de provincie Groningen voor extra schade. Dit zorgt er ook voor dat er op relatief korte afstand een groot verschil in schade aan gebouwen kan zijn."