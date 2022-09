Bekijk de beelden: Burning Man eindigt in 15-baans file door woestijn: ’12 uur van camping tot festivaluitgang’

Na drie jaar creatieve en muzikale droogte kon dit jaar eindelijk het befaamde Burning Man-festival weer doorgaan in de Black Rock-woestijn in de Amerikaanse staat Nevada. Negen dagen muziek, cultuur en feest eindigde echter in een 'Mad Max-style'-exodus en file als nooit tevoren.

Zo'n 80.000 mensen bezochten Burning Man en feestten in de stoffige woestijn tot in de kleine uurtjes van dag negen. Het eindfeest barst volgens de traditie los wanneer een enorme sculptuur in brand wordt gezet: The Burning Man.

Hopelijk hadden de festivalgangers nog een dagje extra vrij gevraagd van hun werk, want de autorit terug naar de gewone wereld werd, mede door een zandstorm, een ellenlange bedoening. Mensen stonden acht tot twaalf uur in de vijftienbaans (!) file om de uitgang van het terrein te bereiken.

People have been asking me if there’s video footage from my #BurningMan Exodus yesterday …and yup—ask and you shall receive! But regardless of the hours of waiting—it was 100% worth it, and I can’t wait to do it again next year!!! (1 of 3) @burningman @bmantraffic pic.twitter.com/uYuiwAaUXr — CJ (@cjyu) September 6, 2022

