Wederopbouw en herstel Oekraïne kosten zeker 349 miljard dollar

De kosten voor de wederopbouw en het herstel van Oekraïne worden geschat op minstens 349 miljard dollar (347 miljard euro), maar dit bedrag zal vanwege de aanhoudende oorlog nog verder oplopen. De Wereldbank meldt dat na een gezamenlijke evaluatie met onder meer de Oekraïense regering en de Europese Commissie. Er is niet alleen een balans opgemaakt van de schade en verliezen, maar ook van de economische en sociale behoeften van Oekraïne tijdens en na de oorlog. Het betreft de eerste uitgebreide beoordeling van de gevolgen van de oorlog in twintig verschillende sectoren. Daarin wordt ook beschreven wat de financieringsbehoeften zijn voor een "veerkrachtig, inclusief en duurzaam" herstel en wederopbouw. Bij de beoordeling is gekeken naar de periode van 24 februari en 1 juni. De fysieke schade wordt geschat op ruim 97 miljard dollar. Die schade is met name groot in de sectoren huisvesting, transport, handel en industrie. Het totaalbedrag van 349 miljard dollar is ruim 1,6 keer het bruto binnenlands product van Oekraïne in 2021. Ongeveer 105 miljard euro zou op korte termijn al nodig zijn voor de dringendste behoeften, bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen en voorbereidingen voor de winter. De oorlog begon op 24 februari toen Russische troepen buurland Oekraïne binnenvielen. De strijd woedt al maanden met name in het oosten en het zuiden van Oekraïne. Een einde van de oorlog is nog niet in zicht door het uitblijven van vredesbesprekingen. Sinds de Russische invasie hebben landen Oekraïne miljarden aan steun toegezegd. In gebieden die door het Oekraïense leger zijn heroverd, wordt al een begin gemaakt aan de wederopbouw.