Koning Charles belooft zich levenslang in te zetten

De Britse koning Charles belooft zich de rest van zijn leven in te zetten voor de inwoners van het Verenigd Koninkrijk en andere landen waarvan hij staatshoofd is, ongeacht hun afkomst. "Ik zal jullie dienen met loyaliteit, respect en liefde", zei de 73-jarige vorst in zijn eerste televisietoespraak als staatshoofd. Zijn moeder Elizabeth overleed donderdag op 96-jarige leeftijd en zal voor hem altijd een inspirerend voorbeeld blijven.

Charles zei dat zijn leven zal veranderen met alle nieuwe verantwoordelijkheden. Daardoor is er minder tijd voor de goede doelen waarvoor hij zich al die jaren als kroonprins heeft ingezet. Die verantwoordelijkheid laat hij met veel "vertrouwen" over aan andere leden van het koningshuis, zei hij.

Opnieuw sprak Charles trots uit voor zijn moeder, die zeventig jaar op de troon zat. "Zoals de koningin zelf deed met onwankelbare toewijding beloof ik mezelf nu ook plechtig, gedurende de resterende tijd die God mij schenkt, om de grondwettelijke principes in het hart van onze natie hoog te houden. En waar je ook woont in het Verenigd Koninkrijk, of in de rijken en territoria over de hele wereld, en wat je achtergrond of overtuigingen ook zijn, ik zal proberen je met loyaliteit, respect en liefde te dienen, zoals ik mijn hele leven heb gedaan."