Britse inlichtingendienst: Oekraïense troepen rukken verder op

Oekraïense strijdkrachten boeken vorderingen in hun tegenoffensief tegen Russische troepen, melden Britse inlichtingenbronnen. Een deel van de Oekraïense troepen is tot 50 kilometer opgeschoten in eerder door Rusland bezet gebied in het zuiden van de regio Charkov, aldus een Brits rapport.

De Russische troepen stonden zowel aan de noordelijke als aan de zuidelijke flanken van het conflict onder druk.

Vrijdag vertelde president Volodimir Zelenski dat de Oekraïense troepen meer dan dertig steden en dorpen in de Oost-Oekraïense regio Kharkiv hadden heroverd. "We nemen geleidelijk de controle over van nieuwe nederzettingen," zei hij. "Overal brengen we de Oekraïense vlag en bescherming voor ons volk terug."

Donbas-regio

Hij zei verder dat in de Donbas-regio in Oost-Oekraïne en in het zuiden van het land nog steeds "hevige gevechten" plaatsvinden.

De oorlog in Oekraïne woedt al sinds de Russische invasie op 24 februari. Oekraïne krijgt sindsdien miljarden dollars aan militaire hulp van westerse landen.