SP-senator Kox beticht van banden met Russische geheime dienst

SP-senator Tiny Kox wordt door onderzoeksjournalisten beschuldigd van banden met de Russische geheime diensten. Een Russische spion noemde Kox als belangenbehartiger voor Rusland in de Raad van Europa, waar hij inmiddels parlementsvoorzitter is, schrijft het onderzoekscollectief van de Russische dissident Michail Chodorkovski. Kox was niet bereikbaar voor commentaar. Onderzoekers van het Dossier Center zeggen de hand te hebben gelegd op documenten van de Russische spion Valeri Levitski. Die werkte onder de dekmantel van consul-generaal in het Franse Straatsburg, de vestigingsplaats van de Raad van Europa. Hij bewerkte volgens de onderzoekers een reeks voorzitters van de parlementaire vergadering van die verdragsorganisatie, die de democratie en de mensenrechten in Europa bewaakt, om hen voor het karretje van Rusland te spannen. Kox, voorzitter sinds januari, "kon het regelen" als het Kremlin iets wilde, stelde Levitski. Belangen Onder leiding van Kox werd Rusland afgelopen voorjaar uit de Raad van Europa gezet wegens de invasie van Oekraïne. Maar eerder probeerde de SP'er het zorgenkind juist binnenboord te houden, stelt Dossier Center. Toen Rusland in 2014 werd geschorst, zou hij zich sterk hebben gemaakt om het land zijn stemrecht terug te geven. Ook andere Russische belangen zou hij stiekem hebben bepleit. Reden voor Moskou om zijn best te doen om Kox tot voorzitter benoemd te krijgen, blijkt volgens de onderzoekers uit de bemachtigde stukken. Ook CDA'er René van der Linden, voormalig Eerste Kamervoorzitter en een van Kox' voorgangers in Straatsburg, zou indertijd Russische belangen hebben gediend. Dat geldt ook voor een aantal andere prominente leden van het Straatsburgse parlement, stelt Dossier Center.