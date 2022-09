KLM annuleert 34 vluchten na oproep Schiphol

KLM is begonnen met het annuleren van vliegreizen van passagiers die van Schiphol zouden vertrekken om onhoudbare drukte te voorkomen. Zaterdag gaan 34 vluchten niet door, voor zondag en maandag zoekt KLM nog uit hoeveel reizen worden getroffen.

Reizigers die zaterdag zouden vertrekken kregen vrijdagavond laat de mededeling dat hun reis niet door zou gaan. De grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol geeft met het schrappen van vluchten gehoor aan de oproep van de luchthaven om dagelijks duizenden passagiers minder op te laten stappen. De vliegtuigen vertrekken wel, maar dan leeg om klanten op bestemming op te halen.

"Schiphol heeft ons gevraagd het aantal opstappende passagiers te beperken. Dat is een ontzettend vervelend verzoek, omdat we al tien tot twintig vluchten per dag moeten annuleren en dit komt daar bovenop", zegt een woordvoerster van KLM. "Maar zo voldoen we aan het verzoek om opstappende passagiers te beperken, worden wachtrijen bij security korter, kunnen terugkerende passagiers gewoon reizen en verlichten we de druk op de operatie."

Te weinig beveiligers

Schiphol maakte vrijdag bekend dat tot eind oktober dagelijks 9250 passagiers minder van het vliegveld mogen vertrekken dan eerder aangegeven. Deze ingreep is nodig omdat er te weinig beveiligers zijn voor de veiligheidscontrole. Hetzelfde probleem dwong Schiphol eerder ook al om het aantal passagiers dat vanaf de luchthaven vertrekt te beperken.

KLM zegt de geannuleerde reizen om te boeken, maar kan niet garanderen dat de vervangende vlucht op dezelfde dag vertrekt. Klanten die extra kosten maken door de ingreep "worden op de gebruikelijke manier gecompenseerd", schrijft de luchtvaartmaatschappij.