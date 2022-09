Zelenski: herovering Marioepol, Melitopol en Cherson volgend doel

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft nieuwe aanvallen aangekondigd op door Russische troepen bezette gebieden in Oekraïne. "Misschien lijkt het dat er na een reeks overwinningen stilte is geweest, maar het is geen stilte", zei hij zondag in zijn dagelijkse videotoespraak. Het is veeleer de voorbereiding op het volgende offensief, met als doel de herovering van Cherson, Marioepol en Melitopol, legde hij vervolgens uit.

Volgens Zelenski zal Oekraïne zich niet langer alleen concentreren op de gebieden die het vóór de Russische invasie in februari controleerde. Ook gebieden van de door Rusland gesteunde separatisten in het oosten van het land en de steden op de Krim, die in 2014 door Rusland zijn geannexeerd, moeten worden heroverd. "Omdat heel Oekraïne vrij moet zijn." Melitopol, een van de steden die de Oekraïense troepen volgens Zelenski op het oog hebben, wordt ook wel de 'poort naar de Krim' genoemd.

Na de invasie van Oekraïne op 24 februari heeft Rusland in het zuiden en oosten van het land veel gebied ingenomen. Moskou bezet nog steeds ongeveer 125.000 vierkante kilometer, ongeveer een vijfde van het grondgebied van Oekraïne, inclusief het Krim-schiereiland.