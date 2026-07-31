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365.000 reizigers kochten kortingspas voor de trein deze zomer

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 21:55
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UTRECHT (ANP) - Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas voor de trein. Dat laat de NS weten.
Het abonnement Nederland Dal Vrij is sinds half juni beschikbaar. Voor 49 euro per maand kunnen mensen onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag dat het abonnement nog gekocht kan worden.
Angelique Magielse, financieel directeur bij de NS, zei bij de halfjaarcijfers eerder deze week positief te zijn over de resultaten. Volgens de NS had een deel van de reizigers niet eerder een abonnement voor de trein.
Automatisch verlengd
Met de kortingsactie kan tot en met 31 augustus gereisd worden. Mensen moeten het abonnement aan het eind wel zelf opzeggen, anders wordt het automatisch verlengd, maar dan voor bijna 128 euro per maand.
Om de korting mogelijk te maken had het kabinet een budget van 118 miljoen euro gereserveerd.
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