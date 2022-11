Luxemburg is een klein land, maar deze drukke dwergstaatjes passen er makkelijk in

Luxemburg is klein maar fijn. Het groothertogdom heeft een rijke historie (en rijke inwoners) en is na honderden jaren van Europees wapengekletter verrassenderwijs als zelfstandig land overgebleven. Maar het kan nog veel gekker qua ministaatjes, laat deze afbeelding zien.

Er wonen ongeveer 650.000 inwoners in het kleinste land van de Benelux, dat qua oppervlakte (2586 km2) nog onder doet voor de provincie Groningen. Toch past het kleinste land van de Europese Unie, Malta, samen met Andorra, Liechtenstein, San Marino, Monaco, het Vaticaan en als bonus Singapore er makkelijk in. En dan wonen in die zeven landen nog tien keer zo veel mensen ook.

Demograaf Ruben van Gaalen tekende het uit:

Luxemburg klein? Singapore, Andorra, Malta, Liechtenstein, San Marino, Monaco, het Vaticaan passen er in. Er wonen in die ministaten samen wel 10 keer zoveel mensen als in Luxemburg (650 duizend). https://t.co/pruXy723zo pic.twitter.com/zmU6d2XXiI — Ruben van Gaalen (@rubenivangaalen) November 26, 2022

Vaticaanstad is met 0,44 km2 en 770 inwoners verreweg het kleinste land ter wereld. Maar ook Monaco (1,98 km2), Nauru (21 km2), Tuvalu (26 km2), San Marino (61 km2) en Liechtenstein (160 km2) zijn niet al te groot.