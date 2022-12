Eerste ingestorte stenen gewelf Notre-Dame hersteld

Ruim 3,5 jaar na de verwoestende brand in de kathedraal Notre-Dame in Parijs is het eerste ingestorte stenen gewelf hersteld, een belangrijke stap naar de geplande heropening in 2024. Vaklieden hebben 14 kubieke meter steen gebruikt voor de reconstructie. Het gewelfde plafond in het noordelijke transept van de iconische kerk was verbrijzeld door instortende delen. De vroeggotische kathedraal in het hart van de Franse hoofdstad raakte in het voorjaar van 2019 zwaar beschadigd door de brand. In binnen- en buitenland werd geschokt gereageerd. President Emmanuel Macron beloofde destijds dat de wederopbouw binnen vijf jaar zou zijn voltooid, maar er is nog erg veel werk te doen. De projectleider zegt vastberaden door te gaan met het herstelwerk om 2024 te halen. In dat jaar is Parijs gaststad van de Olympische Spelen.