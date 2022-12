WHO: minder aandacht corona kan leiden tot nieuwe fatale variant

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, waarschuwt dat de verminderde aandacht voor de bestrijding van COVID-19 kan leiden tot het ontstaan van een nieuwe dodelijke variant van het coronavirus. "Gebrekkige strategieën om COVID-19 aan te pakken, kunnen de perfecte omstandigheden creëren voor het ontstaan van een dodelijke nieuwe variant", zei de directeur-generaal tijdens tijdens een persconferentie. "We zijn dicht bij het punt dat de noodfase van de pandemie voorbij is, maar we zijn er nog niet," zei de Ethiopische WHO-chef ook. Volgens een schatting van de WHO heeft ongeveer 90 procent van de wereldbevolking nu een zekere mate van immuniteit tegen het coronavirus. Dat komt door een eerdere besmetting of door vaccinatie. De uitspraken van Ghebreyesus, komen op het moment dat het aantal infecties in China weer toeneemt. De verdere versoepeling van de coronatest-eisen en quarantaineregels in sommige Chinese steden werden vrijdag met een mengeling van opluchting en bezorgdheid begroet. Het virusbeleid van de Chinese regering zorgde de afgelopen tijd voor wijdverbreide sociale onrust in het land.