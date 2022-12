Kost het echt meer gas als je de verwarming ‘s nachts uitzet?

Het lijkt logisch: 's nachts zet je de verwarming uit, maar er is ook een theorie dat het dan juist veel energie kost om je huis de volgende ochtend weer op te warmen. Wat is waar?

Dat ligt voornamelijk aan de isolatie van je huis en de temperatuur buiten. Maar in principe geldt: hoe meer warmte er in je huis is, hoe meer er naar buiten gaat. Dus het is zeker een goed idee om de thermostaat omlaag te draaien.

Maar je kunt hem beter ook niet al te koud zetten. Een graad of 15 is ideaal en met vloerverwarming 17 graden. Dan duurt het 's ochtends geen eeuwigheid tot het weer warm is binnen. Een warmtepomp kun je het beste wel constant op een aangename temperatuur houden. Anders kost het de pomp veel te veel tijd en energie om weer op te warmen.

Wat de isolatie betreft: is je huis van voor 1994 dan kun je de thermostaat beter 5 tot 7 graden omlaag zetten, omdat er anders 's nachts te veel warmte naar buiten trekt. Is je huis later gebouwd dan hoeft de verwarming maar 2 tot 4 graden omlaag, omdat de warmte beter wordt vastgehouden.