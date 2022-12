Trump: schaf de grondwet af en verander de verkiezingsuitslag

De Amerikaanse oud-president Donald Trump vindt dat de grondwet van de Verenigde Staten moet worden afgeschaft, zodat hij alsnog kan worden uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen van 2020. Op het door hem gecreëerde sociale netwerk Truth Social herhaalde hij zaterdag zijn ongefundeerde beschuldigingen dat de verkiezingsuitslag vervalst is en schreef hij dat "een massale fraude van dit type en deze omvang afschaffing van alle regels rechtvaardigt, van alle regelingen en artikelen, zelfs die in de grondwet." Het Witte Huis veroordeelde direct de uitlatingen van Trump. Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat een aanval op de grondwet "onacceptabel" is en gezien moet worden als "een aanval op de ziel van ons land". Hij liet erop volgen dat "je niet alleen van Amerika kunt houden als je wint."