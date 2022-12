Bijna helft Nederlanders zet verwarming uit om hoge kosten

Bijna de helft van de Nederlanders bespaart op kosten door de verwarming niet aan te zetten, ook nu de temperatuur buiten daalt. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos. Bovendien blijven mensen zich zorgen maken over de gestegen kosten als gevolg van de hoge inflatie, ondanks maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Vooral Nederlanders met een laag- of middeninkomen proberen op de energierekening te besparen, zien de onderzoekers van Ipsos. Het onderzoeksbureau sluit niet uit dat een deel van de bespaarders op een andere manier het huis verwarmt, bijvoorbeeld met elektrische verwarming of houtkachels. Ipsos zegt dat besparen op verwarmings- en energiekosten al langer een trend is. Sinds september zou ongeveer 70 procent van de Nederlanders de verwarming hierom lager hebben gezet. Vanaf die tijd waren de temperaturen vrij zacht, maar ook nu het kouder wordt "zetten besparende Nederlanders tot nu toe stug door", aldus het onderzoeksbureau. Het prijsplafond op energie gaat gelden vanaf het nieuwe jaar. Huishoudens betalen vanaf dat moment een lager tarief voor elektriciteit en gas tot een bepaalde verbruikshoeveelheid. Maar die maatregel neemt de zorgen bij mensen niet meteen weg, aldus Ipsos. Zo geeft slechts een kwart van de Nederlanders aan door de invoering van het prijsplafond minder zorgen te hebben. Bij vier op de tien mensen blijven de zorgen over een hoge energierekening bestaan.