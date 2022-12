Veel spelers van Oranje geloven in God en komen daar graag voor uit

Een groepje spelers van Oranje bidt samen in het trainingskamp. En ze komen er rond voor uit. Timber, Gakpo, Depay: ze bidden. Sinds een paar jaar praten voetballers in Nederland open over hun geloofsbeleving, zegt religiewetenschapper Mariecke van den Berg in het Nederlands Dagblad. ‘We zien al langer dat voetballers rond het voetbalveld een kruisje slaan, maar niet dat Nederlandse voetballers zo open over zaken als gebed, de Bijbel en de kerk praten. Eerder waren er wel christenen in de voetbalwereld, maar dat was nauwelijks onderwerp van gesprek.’

‘Als we wereldkampioen worden, dan geloof ik dat God daar een grote rol in speelt,’ zegt Ajax-verdediger Jurriën Timber. ‘Rond de wedstrijden van het Nederlands elftal praat ik met Cody vaak over God. Hij is ook heel gelovig. De laatste tijd stuurt hij me Bijbelse teksten en we zijn van plan binnenkort samen naar de kerk te gaan. We zijn goed met elkaar en het geloof triggert ons om elkaar nog beter te leren kennen.’

Als Memphis Depay scoort, stopt hij tijdens het juichen zijn vingers in zijn oren. ‘Ik geef aan dat ik me voor alles afsluit en ik wijs ook naar de lucht’, zei de aanvaller in 2018 in De Telegraaf. ’Daarmee laat ik zien dat ik mijn Bijbel lees en in het woord van Jezus blijf leven. Daardoor maak ik me helemaal geen zorgen over wat de buitenwereld zegt en ik kijk er ook niet naar. Ik ben daarvoor doof en blind geworden.’