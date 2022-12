Veel Marokkaanse fans teleurgesteld door annulering vlucht

Een deel van de Marokkaanse fans die de wedstrijd Marokko - Frankrijk woensdagavond in Qatar wilden bijwonen, zijn op de valreep teleurgesteld door de annulering van hun vlucht. Luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) heeft in de nacht van dinsdag op woensdag laten weten dat zeven van de dertig extra vluchten door voorwaarden die Qatar heeft gesteld, niet door kunnen gaan. RAM betuigt diepe spijt. Ze had 'een luchtbrug' aangekondigd met dertig extra vluchten naar Qatar op dinsdag en woensdag. De maatschappij had geen enkele moeite de 9000 tickets voor een vlucht naar de halve finale te verkopen. Maar nu krijgen ruim 2000 supporters van de Leeuwen van de Atlas hun geld, rond de 450 euro, terug, omdat de vlucht niet doorgaat. Marokkaanse media melden niet wat de problemen zijn, maar de annulering is volgens RAM te wijten "aan de jongste beperkingen die Qatar heeft ingesteld".