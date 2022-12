Man (24) sterft nadat vuurwerk in zijn gezicht ontploft, twee mensen aangehouden

Een 24-jarige man is zaterdagavond rond 23.45 uur zwaar gewond geraakt nadat er zwaar vuurwerk in zijn gezicht ontplofte. Het slachtoffer kon nog gereanimeerd worden en werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde in Ridderkerk. Toen de hulpdiensten arriveerden stond een 29-jarige betrokkene nog bij het slachtoffer. Hij werd aangehouden vanwege het afsteken van het vuurwerk. Daarnaast had hij nog twee stukken zwaar vuurwerk in bezit. Dit werd door de politie in beslag genomen.

Ook heeft de politie een 62-jarige man aangehouden voor het belemmeren van de hulpdiensten. Later bleek dit een familielid van het slachtoffer te zijn. Beide verdachten zijn niet veel later weer vrijgelaten. Ze zijn blijven voorlopig wel verdacht.