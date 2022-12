Wagenpark van politie is er beroerd aan toe

Het wagenpark van de politie rammelt aan alle kanten. Tientallen snelle interventievoertuigen, surveillancewagens en arrestantenbussen staan stil vanwege technische mankementen, schrijft De Telegraaf.

Bovendien is de vervanging van auto’s die helemaal afgeschreven zijn een groot probleem, omdat ze nog niet leverbaar zijn. Hetzelfde geldt voor onderdelen die nodig zijn voor reparatie, zodat de wagens massaal in de garage moeten blijven.

De politievakbonden zien ook dat steeds meer eenheden geconfronteerd worden met een gebrek aan inzetbare voertuigen. „Het is nu roeien met de riemen die er zijn, maar het is pijnlijk dat er voorlopig nog geen einde aan het probleem komt. Net als in andere sectoren is het leveringsprobleem nu lastig”, aldus Maarten Brink van de politievakbond AC