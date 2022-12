Canada in rep en roer: acht tienermeisjes steken zonder reden man dood

Het doorgaans zo kalme Canada is opgeschrikt door een heftige moordzaak. Acht tienermeisjes brachten na een kleine schermutseling een dakloze man met messteken om het leven in Toronto.

De meisjes tussen de 13 en 16 jaar vroegen een bewoonster van een daklozenopvang om alcohol, maar die had ze niet. Daar gingen de tieners niet mee akkoord. Een man die erbij stond, probeerde de kinderen te kalmeren en de vrouw te beschermen.

Maar dat hielp niet. De meisjes richtten in plaats daarvan hun woede op de man. Ze begonnen hem te schoppen en te slaan en haalden een mes tevoorschijn, waarmee ze op de dakloze man begonnen in te steken. De medebewoonster ging hulp halen. “Hij was aan het bloeden. Ik denk dat ze hem met een mes in zijn buik gestoken hebben”, vertelt ze.

Een van de meisjes kwam nog achter haar aan, maar ze kon ontkomen. Toen ze terugkwam, lag de man bewusteloos op de grond en waren de tieners verdwenen. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar een paar uur later.

De meisjes werden al snel opgepakt. Ze worden alle acht beschuldigd van moord. Hun motief is onduidelijk. Vlak voor de steekpartij zouden ze ook al bij een ander incident betrokken zijn geweest. Drie van hen waren al bekenden van de politie.