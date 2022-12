Aardbeving bij Groningse dorp Froombosch

In Groningen heeft even na middernacht een aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens metingen van het KNMI een kracht van 1.9. Het epicentrum lag bij het dorp Froombosch, ten oosten van de stad Groningen en niet ver van Slochteren. Op sociale media melden meerdere mensen dat ze de beving hebben gevoeld. Ook bij RTV Noord, die de aardbevingen bijhoudt, zijn meldingen binnengekomen van mensen die hun huis voelden trillen. In Groningen komen vaker aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning. In oktober waren er bij Wirdum bevingen met een kracht van 3.1 en 2.2. De zwaarste beving tot nu toe in Groningen was op 16 augustus 2012 bij Huizinge. Die had een kracht van 3.6.