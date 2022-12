Autoruit beslagen? Met deze handige truc is dat zo voorbij

Een beslagen autoruit is niet alleen irritant, maar ook ronduit gevaarlijk. Je zicht wordt er immers ernstig door belemmerd. Natuurlijk wil je dat zo snel mogelijk oplossen. Gelukkig is daar een handig trucje voor.

Veel mensen weten wel hoe ze hun beslagen ruit weer doorzichtig moeten krijgen: zet de airco aan en richt de blazers op de voorruit. Het helpt als je er dan voor zorgt dat er geen lucht meer langs je voeten of in je gezicht wordt geblazen, zodat echt alle lucht richting de voorruit gaat.

Om dit proces te versnellen is er nóg een foefje dat je in kunt zetten: doe de zonnekleppen aan beide kanten naar beneden. Daardoor blijft de lucht die omhoog wordt geblazen bij de voorruit achter de zonnekleppen hangen en stroomt hij weer naar beneden. Binnen no time is je voorruit weer helemaal condensvrij.