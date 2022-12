51 mensen vergiftigd door ammoniak na treinontsporing in Servië

Nadat een trein in het zuidoosten van Servië zondagavond ontspoorde en daarbij een deel van zijn lading verloor, zijn 51 mensen vergiftigd door weglekkend ammoniak. Volgens de burgemeester van de Servische plaats Pirot, waar het ongeval gebeurde, zijn 7 van de 51 slachtoffers naar een ziekenhuis in Nis gebracht. Dat is de dichtstbijzijnde grote stad. Ammoniak is een giftig gas. "Een grote hoeveelheid kwam in de atmosfeer terecht", stelt het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring. In het getroffen deel van het 60.000 inwoners tellende Pirot werd daarna de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten riepen mensen er op om binnen te blijven. De trein vervoerde giftige stoffen afkomstig uit buurland Bulgarije. Bij de ontsporing vielen geen andere slachtoffers.