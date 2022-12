Vier gewonden, maar niemand meer vermist na lawine Oostenrijk

Bij de lawine in een skigebied niet ver van de populaire Oostenrijkse wintersportplaats Lech zijn geen mensen om het leven gekomen. Wel raakten vier mensen gewond, van wie één ernstig. Er zijn inmiddels geen wintersporters meer vermist, maakte de politie van de Oostenrijkse regio Vorarlberg in de nacht van zondag op maandag bekend. Aanvankelijk ging de politie uit van circa tien mogelijke slachtoffers, maar dat aantal werd al snel naar beneden bijgesteld. Urenlang werd nog wel met man en macht gezocht naar eventuele slachtoffers die wellicht zouden zijn bedolven onder de lawine. Uiteindelijk bleek dus niemand onder de sneeuw gevangen te zitten. Toen er niet langer mensen werden vermist, staakten de reddingsdiensten zondagavond laat hun zoekwerkzaamheden. De lawine vond plaats bij Zürs in het Trittkopf-gebergte. Lech is in Nederland vooral bekend omdat de koninklijke familie er jaarlijks gaat skiën. Prins Friso werd in de gemeente op 17 februari 2012 onder een lawine bedolven. Hij raakte in coma en stierf in augustus 2013.