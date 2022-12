Hond sticht op kerstavond brand in huis door föhn aan te zetten

Een hond heeft op kerstavond brand gesticht in een huis in het Britse Hockley in Essex doordat hij per ongeluk een haarföhn had aangezet.

De brandweer trof een huis vol rook aan maar wist het vuur gelukkig snel te blussen. De brand bleek te zijn ontstaan in de slaapkamer. De hond zat te wachten bij de voordeur tot de eigenaar van het huis terugkwam. Beiden hadden rook binnengekregen, waarvoor ze behandeld moesten worden.

"De eigenaar was weg en toen ze terugkwam stond haar huis vol rook", aldus beheerder Gary Shinn tegen de BBC. "We denken dat de brand is ontstaan doordat er een föhn op het bed lag die in het stopcontact zat. Waarschijnlijk sprong de hond op het bed en heeft hij de föhn weten aan te zetten, waardoor uiteindelijk het deken en de matras vlam vatte."

Tip van de brandweer: trek je föhn uit het stopcontact als je klaar bent.