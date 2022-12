Kom je altijd te laat? Dan heb je waarschijnlijk ook deze eigenschappen

Laatkomers doen vaak net of ze er echt niets aan kunnen doen dat ze steeds te laat komen. Dat kunnen ze natuurlijk wel, al hebben ze wel een aantal karaktereigenschappen die het lastig maken.

Zo houden mensen die altijd te laat komen niet van routine, legt Grace Pacie uit die het boek Late! schreef. "Laatkomers houden niet van taken die ze vaak moeten uitvoeren en vervelen zich snel", zegt ze in een video van de BBC. "Laatkomers kunnen zich goed focussen, maar alleen als ze echt ergens interesse in hebben. Als de deadline bijna in zicht is, werken ze het beste.” Op kantoor haal je de laatkomers er ook zo uit. "Het zijn degenen met de rommelige bureaus. Dat komt omdat ze voordat ze klaar zijn met de ene opdracht, al begonnen zijn met de volgende.”

Daarnaast hebben notoire laatkomers een ander gevoel voor tijd. Ze denken dat ze nog heel veel tijd hebben, maar die vliegt dan voorbij doordat ze net met iets anders bezig zijn. Daarentegen kúnnen laatkomers wel op tijd komen. "Als ze iets heel belangrijk vinden", legt Pacie uit. "We nemen iets serieus wanneer er consequenties zijn. Zoals het missen van een trein. Dat vinden we erger dan te laat komen op een borrel met vrienden.”