Wilders: PVV-website plat door cyberaanval

De website van de PVV ligt er zo goed als uit. PVV-leider Geert Wilders meldt op Twitter dat een "massale" cyberaanval de oorzaak is. Die zou volgens hem vanuit of via Rusland, Israël, de Verenigde Staten, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk afkomstig zijn. "Website PVV offline door massale aanval vanuit/via Israël, Rusland, VS, Oekraïne en VK", twittert Wilders. Wie naar de website van de PVV gaat, krijgt een foutmelding te zien of komt terecht op een slecht en traag werkende site.