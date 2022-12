Minister De Jonge: migratie bedreigt oplossing woningtekort

De woningcrisis in Nederland is niet op te lossen als het aantal inwoners in ons land in het huidige tempo blijft groeien. Dat zegt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting woensdag in Trouw. "Als het migratiesaldo blijft zoals het is, heb je aan 900.000 woningen in 2030 lang niet genoeg. Dan bouwen we tegen de klippen op. Het migratiesaldo moet omlaag. Dat is mijn inzet voor de komende periode", aldus de minister in de krant. "We moeten ons er een beeld van vormen met hoeveel mensen we hier kunnen wonen en hoeveel groei werkelijk inpasbaar is in Nederland." Door na te laten die vraag te stellen "overvraag je de samenleving op een geweldige manier", vindt De Jonge. "En dan ondermijnen we het draagvlak voor migratie in een land waar we migratie juist ook nodig zullen hebben. Maar de huidige groei van het aantal mensen in ons land is in potentie disruptief." De volkshuisvestingsminister zegt dat het migratiesaldo beïnvloedbaar is. "Het bestaat uit vier componenten, waar je min of meer invloed op hebt. Het is arbeid, de grootste component, asiel is een hard groeiende component, dan is er liefde- en gezinsmigratie en de vierde is studie. Op alle vier de componenten moeten we grip krijgen zodat het migratiesaldo doenlijk en inpasbaar is."