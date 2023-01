Recordomzet vuurwerkverkoop: 110 miljoen euro ingekocht

Er is dit jaar voor een recordbedrag aan vuurwerk gekocht. Volgens de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) hebben vuurwerkhandelaren een omzet van 110 miljoen euro gedraaid. Het verkooprecord was tot nu toe bij de jaarwisseling van 2019-2020, toen voor 77 miljoen euro aan vuurwerk werd afgestoken. De twee jaren erna gold er een vuurwerkverbod vanwege de coronapandemie. Volgens een woordvoerder van BPN komt 10 procent van de gestegen omzet door inflatie en de hogere prijs van het vuurwerk. "De rest komt echt doordat er enorm veel meer is verkocht. Het enthousiasme voor vuurwerk is dit jaar heel groot."