EU maant Noord-Korea militaire escalatie te staken

De Europese Unie heeft Noord-Korea gevraagd om te stoppen met het verhogen van de militaire spanningen. Het land moet de raketlanceringen en dronevluchten buiten de Noord-Koreaanse landsgrenzen die de afgelopen tijd werden gehouden staken, vindt de Europese diplomatieke dienst EEAS, die over het buitenlandse EU-beleid gaat. "De voortdurende schending door Noord-Korea van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad en de recente verklaringen waaruit blijkt dat het voornemens is dergelijke onwettige acties voort te zetten, helpen het Noord-Koreaanse volk niet. De EU dringt er bij Noord-Korea op aan geloofwaardige stappen te zetten naar volledige, verifieerbare en onomkeerbare denuclearisatie," zo is te lezen in de EEAS-verklaring. Noord-Korea heeft dit jaar al zeker zeventig ballistische raketten afgevuurd, waaronder een intercontinentale raket die volgens de Noord-Koreanen het Amerikaanse vasteland kan bereiken. Het land gaat door met de rakettesten, ondanks waarschuwingen en sancties van de internationale gemeenschap.